Глава "Траста": в год проходит восемь тысяч судов с участием банка, это примерно 35 заседаний в день

Александр Соколов рассказал о стратегии, судах и планах по продаже активов

Глава "Траста": в год проходит восемь тысяч судов с участием банка, это примерно 35 заседаний в день Фото: Ведомости/ТАСС

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - ЦБ РФ для увеличения сборов по проблемным активам решил продлить работу банка "Траст" еще на три года. Ликвидировать банк непрофильных активов (БНА) регулятор планирует в 2027 году. О достижении стратегических целей, новых задачах, дополнительном recovery, планах по продаже активов в интервью "Интерфаксу" рассказал президент - председатель правления банка непрофильных активов "Траст" Александр Соколов.

- Ситуация в российской экономике складывается лучше ожиданий. Правительство, ЦБ и эксперты повышают оценки развития экономики на этот год. Разделяете ли вы эти оптимистичные прогнозы?

- Экономика чувствует себя значительно лучше, чем ожидалось. Это уже зафиксированный факт. Свежая статистика позволяет делать прогнозы, что ВВП будет расти. В частности, ниши, которые раньше занимали иностранные компании, теперь может занять российский бизнес. Это, естественно, стимулирует рост экономики. Также позитивным признаком является низкий уровень безработицы.

- Предыдущие несколько лет были непростыми для российской экономики. В этом году должна завершиться стратегия развития банка "Траст". Все ли ее пункты удалось выполнить?

- Стратегия не заканчивается, она продлена.

- То есть не будет новой стратегии с учетом решения ЦБ РФ продлить работу "Траста" еще на три года? Будет пролонгирована нынешняя?

- Период времени, в течение которого мы должны реализовать стратегию, продлен до конца 2026 года в силу множества происходящих событий. Но мы можем выполнить финансовую часть стратегии - собрать 482 млрд рублей до конца этого года.

Почему не со 100%-ной вероятностью? Потому что мы на последней миле очень зависим от небольшого набора достаточно крупных сделок. Если они будут реализованы, стратегический план будет на 100% выполнен, даже перевыполнен. Если одна-две сделки сорвутся, то мы можем подойти к исполнению стратегии, например, на 98%. Формально акционер дал нам дополнительный запас по времени. Это решение очень правильное и разумное, потому что оно позволяет нам не демпинговать, то есть выйти из активов не по заниженной, а по максимально возможной цене.

С другой стороны, продление срока исполнения стратегии - это, скорее, подстраховка, нежели прямая необходимость. Несмотря на ковид и санкции, мы планируем выполнить в полном объеме свой пятилетний бизнес-план (2019-2023 годы).

Большую часть из того, что мы планировали, нам удалось реализовывать. По каким-то проектам мы существенно сместились во времени. Например, рассчитывали, что успеем завершить международные судебные процессы и получить recovery по ключевым активам до конца 2023 года. Сейчас мы видим, что это невозможно. Предстоит работать еще два-три года. Такие подвижки есть, но с точки зрения всех остальных целей все, что мы себе наметили, получается.

- Как формально это будет выглядеть: новые задачи до 2026 года будут отражены в новом документе или они будут закреплены в обновленной продленной стратегии?

- Сейчас мы продумываем формат. Развилка такая: либо будет утверждена новая стратегия, условно 2024-2027 годы, либо мы продлим действующую. Думаю, что мы пойдем по первому пути. Когда выполнена ключевая задача - финансовая часть стратегии, имеет смысл подвести итог и начать следующую страницу. Я думаю, что вероятность такого сценария выше, чем просто пролонгация действующей стратегии.

- Можете сейчас сказать, какие уже ориентиры и задачи поставлены на следующие три года?

- Новая стратегия сейчас проходит утверждение внутри банка и в течение примерно месяца будет отправлена акционеру на рассмотрение. Все ключевые параметры в ней есть.

Первое - мы сказали, что планируем 482 млрд рублей собрать до конца этого года. Дополнительно мы рассчитываем собрать еще от 100 до 140 млрд рублей на горизонте 2024-2026 годов. Причем разница в 40 млрд рублей будет больше зависеть от календаризации. Если сделки по "Точке" и "Балтийскому лизингу" пройдут в этом году, то на 2024-2026 годы останется порядка 100 млрд рублей. Если в этом году мы их не закроем, то 140 млрд рублей. Эти цифры ориентировочные, так как ряд активов мы можем продать на торгах существенно дороже, и мы на это рассчитываем.

- Прогнозы по сборам учитывают только продажу активов, сюда не входят результаты от судебных процессов?

- Сюда входит все: и реализация активов, и предстоящие мировые соглашения, и возврат через судебные процедуры. Причем эта цифра умеренно оптимистичная. Есть оптимистичный сценарий, где сборы значительно выше. Я не буду называть цифры, чтобы не формировать завышенные ожидания.

Несмотря на то, что финансовая часть стратегии в 2023 году будет выполнена либо на 100%, либо близко к 100%, у "Траста" на конец года останется более 200 проектов в работе, порядка 35 дочерних зависимых обществ под управлением. Также у нас останется 2200 длящихся судебных процессов, обособленных споров.

- В российской юрисдикции и за рубежом?

- Да. Большинство процессов банка - в России. Команда БНА ведет около 550 банкротных процессов. В год проходит приблизительно 8 тыс. судебных заседаний с участием "Траста", и в 99% банк в роли истца. Это примерно 35 судебных заседаний в день.

Как вы видите, задач и объема работы у нас хоть отбавляй, несмотря на то, что финансовая стратегия почти завершена. На сегодня она уже выполнена на 90% по факту, осталось 10%. И в ЦБ после 2023 года мы планируем вернуть дополнительно порядка 100 млрд рублей.

- Какой сейчас объем задолженности "Траста" перед ЦБ?

- Банк непрофильных активов должен собрать 482 млрд рублей. В ЦБ мы вернем эту сумму за вычетом расходов на административно-хозяйственную деятельность. Единственное наше обязательство перед акционером - исполнение стратегии.

- Вы продолжите руководить банком "Траст" в среднесрочной перспективе?

- Если не выгонят, то да. Если серьезно, я планирую в следующем стратегическом периоде продолжить управление, потому что надо выполнить задачи, которые я обозначил. Поэтому если акционер по-прежнему будет удовлетворен моей работой и работой моей команды, то мы продолжим в том же составе. Да, постепенно ужимаясь, но кардинальных перемен не будет.

- Ранее вы говорили, что как один из вариантов банк обсуждал с ЦБ вывод активов на отдельное юрлицо. От этой идеи отказались?

- Скорее, да. Этот вопрос был связан с ликвидацией юридического лица банка "Траст". Сейчас мы договорились с акционером, что это целесообразно делать в 2027 году.

- Банковскую лицензию вы сохраните?

- Да, мы сохраним лицензию. Экономически нецелесообразно уходить от лицензии до ликвидации юрлица, потому что затраты на трансформацию из банка в фонд или в какую-то другую структуру юридическую превышают выгоду, которую мы получим. "Траст" останется до 2027 года банком с банковской лицензией в том формате, в котором он находится сейчас. Мы не будем никуда массово передавать активы. Может быть, какие-то отдельные бизнес-кейсы, хотя такого в нашей практике не было.

- В июле планируется провести торги по продаже 90% АО "Точка". Сейчас, по данным электронной площадки, подано 7 заявок. Кто в числе интересантов? Есть ли среди потенциальных покупателей банки? Какие еще участники?

- Основные интересанты - это либо банковские структуры, либо представители околобанковских структур. Участников достаточно, имена я не могу назвать.

- Там есть предложения, которые вас устраивают по цене?

- У нас есть стартовая цена - 24,7 млрд рублей. Претендентов на актив достаточно, чтобы ее повысить. Также у банка есть юридическое право при определенных обстоятельствах отменить аукцион. Мы рассчитываем на повышение, потому что бизнес "Точки" чувствует себя очень хорошо. Банк в три раза перевыполнил план по чистой прибыли за 5 месяцев. Этот бизнес сейчас развивается очень хорошо. Мы практически завершили миграцию клиентской базы с филиала банка "Открытия" на собственную лицензию "Точки". Коллеги из банка "Открытие" нам очень помогли, этот процесс прошел быстро, без потери клиентской базы. "Точка" находится в очень хорошем состоянии: опережает план по приросту клиентской базы и остатков средств клиентов на счетах.

- Вы с миноритариями "Точки" общаетесь? Диалог какой-то идет или они есть и есть?

- Они есть и есть.

- Сейчас миноритарием "Точки" является семья Филевых, владеющая S7...

- Сегодня одна семья, завтра может быть другая. Нам не очень принципиален конечный бенефициар миноритарного пакета, потому что мы не влияем на них. Есть компания Catalytic People, владеющая 9,9% акций "Точки". Никаких ограничений для владельцев Catalytic People на продажу пакета, перепродажу, уступку, опционы нет. Мы не можем это отследить. Я не удивлюсь, если Catalytic People будет продан еще раз, а может, и еще раз до завершения аукциона. "Траст" не управляет этим процессом. Для нас это как дождь: если он пошел - пошел, не пошел - не пошел.

- Вы в феврале говорили, что по-прежнему рассматриваете возможность реализации привилегированных акций "Русснефти" и не исключали продажу части пакета акций в этом году. Планы сохраняются?

- Так и есть. "Префы" планируем продать в рынок в этом году. Мы в диалоге с интересантами, структурируем эту сделку. Вполне возможно, что реализуем примерно треть своего пакета (16,52%) при определенном оптимистическом сценарии.

При этом мы очень удачно реализовали пакет обыкновенных акций - почти за 1,4 млрд рублей (размер пакета - 2,71% от уставного капитала, или 3,61% обыкновенных акций). Это очень хорошая цена, если посмотреть котировки нескольких последних лет.

- Обыкновенные акции банк постепенно реализовал, чтобы не влиять на котировки?

- Постепенно. Это не была продажа one-off. Мы следили за рынком, продавали и маленькими, и большими лотами. Наше казначейство отлично справилось с задачей.

- Почему именно треть пакета "префов" "Русснефти" банк рассчитывает продать в этом году?

- Такая емкость спроса. Так мы движемся в диалоге с рынком.

- Вы не ведете с какими-то участниками конкретно переговоры по этому активу?

- Переговоры ведутся всегда с кем-то конкретно.

- Это один инвестор?

- Не будем углубляться. Даже если есть семь потенциальных участников на актив, с каждым ведутся переговоры.

- Вы еще не исключали в этом году продажу пакета акций ОВК. Определились уже со сроками продажи?

- Существует вероятность, что мы выйдем из актива в этом году. С точки зрения core business для группы компаний "ОВК" сейчас очень хорошее время - высокий спрос на вагоны и очень хорошая цена реализации. Поэтому мы можем планировать продажу.

- Не обсуждается вариант, что вы получите пакет акций ОВК, который был на балансе "Открытия"?

- Мы не планируем выкупать пакет акций, который остался у группы "Открытие".

- Есть ряд активов, которые "Траст" не раз выставлял на торги, но так и не смог продать из-за отсутствия заявок. Например, доли в ТПГК, АКРА. Что банк будет делать дальше с этими активами?

- По-прежнему выставлять на торги. У нас нет другого выбора и другой стратегии. Есть активы ликвидные, а есть существенно менее ликвидные, очевидно, что первые инвестору интереснее. Сейчас, когда рынок в России реально "золотой", продаются хорошие активы, из которых выходят иностранцы. Очень много денег в страну пришло из-за границы, их надо куда-то размещать. Понятно, что этот капитал ищет активы для инвестиций, которые их сразу будут возвращать, то есть активы с денежным потоком. А есть менее ликвидные активы, такие как ТПГК. Есть потенциальный ресурс добычи нефти и газа, но его надо разрабатывать. Актив отъедает капитал. Он требует больших дополнительных инвестиций. Почему мы с этим столкнулись? При сложившейся ситуации на рынке углеводородов сейчас минимальный спрос на новые участки, в которые надо вкладывать деньги. Придется выставлять актив на торги и ждать покупателя.

- И уступать по цене?

- Мы можем продавать ТПГК еще четыре года, место для маневра есть. Будем продолжать выставлять актив на торги с расчетом, что кто-то из стратегов скажет: "Ладно, сейчас цена нормальная". Рано или поздно все проблемы с углеводородным бизнесом прекратятся, в полном объеме заработают новые рынки, выстроятся все цепочки: и логистические, и финансовые. Население планеты достигло 8 млрд человек. Оно растет по экспоненте. Людям нужен продукт. Мировая экономика по-прежнему углеводородная. Все эти танцы с бубнами вокруг ветряка (давайте поставим в Голландии ветряную мельницу - и наступит счастье) оказались чистой профанацией. Сегодня альтернативная, зеленая, энергетика не в состоянии обеспечить все потребности населения планеты. Есть временные сложности, но они за какой-то обозримый промежуток времени - год-два-три, в зависимости от геополитики - будут решены. Потребность в ресурсах же будет расти. Нефтяники в переговорах отмечают, что после февраля прошлого года была высокая неопределенность, а сейчас в целом все возвращается в русло. Живем дальше, давайте снова возвращаться к стратегии расширения ресурсной базы, приобретения и так далее. Найдем покупателя, просто не так быстро, как планировали.