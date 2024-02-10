Экономика "серебряных волос" - это жизнь пенсионеров!

Замдиректора ИМЭМО им. Примакова РАН Владимир Миловидов рассказал о китайском плане развития экономики для старшего поколения

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - В Китае опубликован план развития экономики для старшего поколения. На эту тему беседует наш специальный корреспондент Вячеслав Терехов с заместителем директора ИМЭМО им. Е.М.Примакова РАН доктором экономических наук Владимиром Миловидовым.

Как превратить "обременительные расходы" в драйвер развития экономики!

Корр.: На недавнем заседании Госсовета (правительства - ИФ) страны обсуждалась Программа развития экономики "серебряных волос". В чем ее суть?

Миловидов: Это так называемое "мнение" - или отчет о заседании канцелярии Госсовета КНР - было опубликовано в январе 2024 года. Там официальные лица Китая сформулировали свои рекомендации как должна реализовываться программа в области так называемой "экономики серебряных волос", как они ее называют. В более широком обиходе, в мире принята терминология "серебряная экономика".

Корр.: Иными словами – это планы превращения "обременительных расходов" для государства, т.е. содержание пенсионеров, в своеобразный драйвер развития экономики, основываясь на удовлетворении интересов пенсионеров?

Миловидов: Да, это очень наглядный пример, как можно дотационный и расширяющий сегмент социальной системы любой страны превратить в драйвер роста национальной экономики и благосостояния общества. Предложенная в Китае программа показывает, как спрос пожилых на широкую совокупность товаров и услуг может обеспечить остальную часть населения новой работой, заработком и, кроме того, стать прочной базой для их собственной жизни после выхода на пенсию.

О чем речь? В документе несколько разделов. Первый, своего рода институциональный раздел, предусматривающий создания инфраструктуры для удовлетворения самых насущных потребностей пожилого населения: организация питания как на дому, так и в учреждениях социальной защиты, в домах престарелых, предоставление бытовых, санитарных услуг. Это и развитие системы общественных услуг совместно с развитием мест общения пожилых людей, культурных, рекреационных центров. По всем пунктам предусмотрено строительство новых капитальных объектов при одновременном стимулировании участия или, как сказано, "культивировании" бизнеса. Он предоставляет услуги пожилым вплоть до специальных секций и отделений в супермаркетах с продуктами, востребованными пожилыми.

Методы достижения поставленных целей

Корр.: Каким образом это все будет осуществляться?

Миловидов: Источниками финансирования мер первого раздела называются государственные субсидии с акцентом на финансовые средства региональных властей, с элементами государственно-частного партнерства.

Следующий раздел – я бы его назвал сетевым, нацеленным на предложение новых качественных товаров и услуг для пожилых. Его открывает такая задача как "культивирование основных хозяйствующих субъектов серебряной экономики". Это еще раз подчеркивает, что речь идет об активной экономической деятельности с использованием в полной мере роли частной экономики. Здесь тон должны задавать госпредприятия, которые должны совмещать свою основную деятельность с развитием бизнеса, связанного с серебряной экономикой. Фактически это попытка увязать социальную ответственность с бизнес-интересом. Причем вклад предприятий в такие проекты будет учитываться при оценке эффективности их деятельности.

Логичным продолжением мер в этом разделе являются предложения по развитию специальных товарных брендов для пожилых и, что важно, стандартов качества товаров и услуг, механизмов проверки соответствия этому качеству, но также и специальных механизмов продаж таких товаров, включая цепочки поставок, организацию ярмарок, фестивалей, электронных маркетплейсов. Здесь же говорится о создании 10 промышленных парков серебряной экономики, в четырех экономических региональных кластерах: северном (Пекин, Тяньцзинь и Хэбей), восточном (Дельта реки Янцзы, города Шанхай, Нанкин, Ханчжоу), южном ("Большой Залив", включая Гонконг, Гуандун, Макао) и западном (Чэнду и Чунцин).

То есть производственная или сбытовая сеть для товаров и услуг серебряной экономики вписываются в приоритеты регионального развития Китая, а значит становятся задачами не просто социального, а пространственного развития.

Наконец третий раздел – инновационный. Здесь примечательны даже заголовки: режим интеллектуального активного старения, индустрия средств реабилитации, антивозрастная индустрия. За этой красочной китайской терминологией – развитие комплексных передовых исследований в области геронтологии, репродукции тканей, биотехнологии, генетических исследований, регенеративной медицины.

Это сегодня передний край науки, и под "шапкой" серебряной экономики Китай делает заявку на лидерство в этих научных областях, результаты исследований в которых важны для людей любого возраста.

Отдельный пункт в этом разделе - развитие специальных финансовых инструментов для пожилых, прежде всего, конечно, речь идет о пенсионных схемах и иных страховых продуктах.

Читаешь этот документ и слова об обременительных расходах даже в голову не приходят. Это крупный, очень крупный национальный бизнес-проект, с вовлечением в него центральной власти, региональных властей, крупного бизнеса и малых и средних предприятий, и даже общественных организаций.

Число пенсионеров увеличится, где брать деньги на них?

Корр.: Никто никогда не говорит, что пенсионеры это обуза для бюджета, но говорят о бюджетных нагрузках.

Миловидов: В силу прогрессирующего старения населения во многих странах мира формируется одна точка зрения: все больше молодых и трудоспособных членов общества несут бремя по содержанию пожилых людей. Уже в самом наборе перечисленных направлений виден не отзвук традиционного подхода - обуза. Это мнение Госсовета четко показывает, что пожилые люди в Китае не являются обузой, они являются очень важной, очень крупной группой населения, имеющей свой потребительский спрос, который может обеспечивать экономический прирост.

И цифры говорят сами за себя. По разным прогнозам, 2024-25-е годы - это по существу пик численности населения в Китае, которое сегодня достигает около 1 млрд 430 млн человек. Так вот сегодня 20% из них, т.е 278 млн человек, это люди старше 60 лет, что почти в два раза больше, чем население России. К 2033 году их будет уже более 400 млн - больше населения США, а в 2043-м, то есть через 20 лет, – более 460 млн. Доля лиц старше 60 в общей численности КНР увеличится до 34%

Корр.: Вот поэтому, наверное, руководство страны обсуждает вопрос о повышении пенсионного возраста с нынешних 55-60 лет до 70-75! Но сейчас, пока возраст не повысили, возникает вопрос: кто сейчас будет платить за эти нововведения?

Миловидов: Вот это хороший вопрос. Если отталкиваться от программы экономики "серебряных волос", финансирование смешанное. Прежде всего оно формируется в рамках трехуровневой пенсионной системы, которая охватывает разные категории работников, в том числе и в сельских районах. Как правило, базовую часть пенсии обеспечивает центральная власть, но дополнительная пенсия выплачивается из накопительной части, сформированной в течение активной трудовой деятельности, часть выплачивают власти региона. Размеры пенсий сильно варьируют. Например, городское население имеет возможность получать достаточно неплохую по китайским меркам пенсию – от 2500 до 4900 юаней в месяц. В Пекине, по отдельным источникам, в 2020 году средняя пенсия составляла 4365 юаней. Средние ежемесячные расходы одинокого китайца оценивается в немногим более 4000 юаней.

Сложнее обстоит дело с сельским населением. После введения в 2009 году новой схемы пенсионного обеспечения в сельских районах установлена базовая минимальная государственная пенсия – 55 юаней в месяц. С учетом доплат от региональных властей сельский житель преклонного возраста может получать в среднем 88 юаней, правда, в богатых провинция, например, в сельских района столичного округа она достигает более 280 юаней.

Корр.: И все же все тот же вопрос : Где деньги взять на осуществление этой программы?

Миловидов: Давайте по пунктам. Первое. С учетом названных мною цифр, городской пенсионер уже сейчас вполне может быть весьма активным пользователем создаваемой индустрии серебряной экономики. То есть потенциальный денежный спрос в городах есть, вопрос в том, как его стимулировать. Об этом собственно и говорит программа. Второе. В Китае весьма высокая норма сбережений, то есть доля сбережений в располагаемых доходах, в 2019 году по оценке ОЭСР – 34%. Допускаю, что в условиях пандемии они еще больше выросли.

Сейчас вопрос стимулирования потребления в Китае – одна из первоочередных задач, решение которой необходимо для ускорения темпов экономического роста. Китайские пенсионеры имеют сбережения, о чем свидетельствуют отдельные откровения китайцев о той помощи, которую они оказывают своим детям. В статье двухлетней давности в South China Morning Post обнаружил цифру 400 тыс. юаней, столько пожилой китаец дал своему отпрыску на свадьбу. Вы мне скажете, так это же в Гонконге! Да, но это один из перспективных региональных кластеров Китая, где планируется развивать промышленные парки серебряной экономики.

Третье. Население в сельских районах больше нуждается в реализации программ, но они пока обладают наименьшим денежным спросом. Однако, как показывают исследования, даже столь незначительная пенсия до 100 юаней в месяц меняет поведение пожилых людей в сельской местности. Например, вместо не очень производительного труда ради собственного обеспечения на земельном участке люди начинают сдавать их в аренду фермерским кооперативам, получают дополнительные деньги, а в самом сельском хозяйстве растет производительность. Если дополнить это целенаправленными усилиями региональных властей, госпредприятий, то не исключаю, что уровень денежного спроса может быть повышен.

Не обязательно новое дороже старого!

Корр.: Новый продукт потребует больше затрат на него !

Миловидов: Распространенная ошибка! Признавая низкий денежный спрос, понимая необходимые инвестиции в новые товары и услуги для пожилых, мы непроизвольно подразумеваем, что все новое будет дороже старого. Вы не замечали, что у нас сформировалась устойчивая проинфляционная ментальность, которая на корню отбрасывает вполне рациональную мысль: инновации должны быть дешевле, в силу эффективности, в силу использования более передовых технологий. Вспомним, как изменилась цена на мобильные телефоны с того момента, как они появились. А почему инновационные продукты для пожилых не могут вписаться в рамки их денежного спроса? При эффективной организации, а китайцы это умеют делать, я почти уверен, найдутся новые услуги и товары для жителей сельхозрайонов Китая, которые будут им по карману. Об этом как раз и говорится в пятом разделе программы.

Как я уже говорил, программа предполагает смешанное финансирование, причем с элементами социальной ответственности, что будет снижать "аппетиты" повышения стоимости товаров и услуг. То есть в совокупности ресурсы могут быть найдены и успешно направлены на достижение заявленных целей.

И регионы не останутся в накладе

Корр.: Как это скажется на регионах?

Миловидов: Тут я вижу два вектора. Первый, они получают дополнительный импульс развития, интеграции с другими регионами из одного или другого регионального кластера. Программа, как я уже сказал, это план пространственного развития Китая, где якорная активность – индустрия товаров и услуг для пожилых людей. Второй вектор – финансовый. Рост финансовых обязательств и ответственности за реализацию заявленных планов. Например, планируется, что регионы будут выпускать специальные долговые обязательства, направленные на то, чтобы деньги, вырученные от этих обязательств, направлялись на развитие всей индустрии "серебряной экономики" и на формирование новых производств, предприятий, услуг, целых новых отраслей.

Корр.: Кто покупает эти долговые обязательства, где они распространяются? Это раз. Во-вторых, я не вижу ничего нового в сдаче в аренду земли. А если нет земли? Откуда взять деньги на покупку новых товаров, на поездки и прочее, и прочее? Опять возвращаемся к тому же вопросу Высоцкого: где деньги, Зин?

Миловидов: Программа не акцентирует внимание на продаже региональных долговых бумаг. Китай сегодня обладает одним из крупнейших и развитых финансовых рынков. Многие регионы имеют достаточно большие долги и продолжают эмитировать свои обязательства. Специализация выпусков с учетом политического заказа будет повышать спрос финансовых институтов и банков Китая. В перспективе реализация программы может привести к росту региональной экономики, а значит и к росту региональных бюджетных доходов. На сегодняшний день это непростая сфера, в ней формируются свои диспропорции, есть проблемы с региональными долгами. Но можно постоянно опасаться последствий и ничего не делать, на всем экономить, в результате довольствоваться слабым ростом и постепенным экономическим отставанием от стран с более смелой и ответственной экономической политикой.

Вот факты! Туризм. С 2010 по 2019 год число выезжающих из КНР туристов выросло с 56 млн человек в год до 155 млн человек. Пандемия прервала этот поток, но уже с 2022 года число туристов, выезжающих из Китая, почти удвоилось до 40 млн человек. Это внешний туризм, хотя в него входят Макао и Гонконг, но есть и чисто внутренний. В третьем квартале 2023 г. число местных поездок китайцев достигла 1,3 млрд.

Корр.: А за счет каких средств они путешествуют?

Миловидов: По данным на первый квартал 2023 года, среднедушевые расходы на внутренние туристические поезди китайцев составили около 900 юаней, а расходы сельских туристов – чуть более 600 юаней. Да, пока для какой-то части сельских жителей — это много, но для городских пенсионеров вполне по карману. И интенсивность туристических поездок растет и приносит экономике до 1 трлн юаней доходов.

Так что, думаю, нам не стоит судить о динамичных изменениях в Китае в логике "диалога у телевизора". "Зина" пусть лучше подумает, где у нее деньги и как грамотнее их использовать.

Нам все это на ус мотать надо!