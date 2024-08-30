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В Думу внесен законопроект об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 2025 год

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму законопроект № 709924-8 об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 2025 год.

В соответствии с этим законопроектом ожидаемый период выплаты накопительной пенсии, применяемый для расчета ее размера, на 2025 год устанавливается продолжительностью 270 месяцев.

Закон вступает в силу с 1 января 2025 года.

В пояснительной записке к нему отмечается, что продолжительность ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии определена на основании статистических данных о продолжительности жизни мужчин и женщин в возрасте 60 и 55 лет соответственно согласно положениям методики оценки ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии, утвержденной постановлением правительства РФ.

По предварительным данным Федеральной службы государственной статистики за 2023 год, численность мужчин в возрасте 60 лет составила 851 276 человек, а женщин в возрасте 55 лет - 941 791 человек, ожидаемая продолжительность их предстоящей жизни составила 17,70 и 27,04 лет соответственно, говорится в пояснительной записке.

Проект закона "Об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 2025 год" подготовлен с целью реализации части 1 статьи 17 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 424-ФЗ "О накопительной пенсии".

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