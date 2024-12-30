"Вкусвилл" приостановил продажу пельменей "Мясное ассорти" после случая отравления

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Сеть магазинов "Вкусвилл" приостановила продажу пельменей "Мясное ассорти" после случая отравления ими двух детей, в ходе проверки в продукции обнаружена сальмонелла, сообщили в понедельник в управлении Роспотребнадзора по Москве.

"В ответ на сообщения о случаях отравления двух детей в Москве пельменями, купленными в сети АО "Вкусвилл", Управление Роспотребнадзора по Москве информирует (...) После получения информации о выявленном нарушении "Вкусвилл" приостановило реализацию пельменей от производителя ООО "ЧАЛИ" и начало внутреннюю проверку (...) В настоящее время данной продукции в обороте АО "Вкусвилл" нет, договор с поставщиком расторгнут", - сказали журналистам в ведомстве.

Отмечается, что в управление поступила жалоба на пищевое отравление, вызванное употреблением пельменей мини "Мясное ассорти". В ходе проверки было установлено, что пельмени по исследованным микробиологическим показателям безопасности не соответствуют требованиям "О безопасности пищевой продукции", в них была обнаружена сальмонелла.

Также информация о несоответствии продукции, как уточнили в управлении, была направлена в Департамент торговли и услуг Москвы для оповещения других организаций, занимающихся оборотом пищевых товаров.