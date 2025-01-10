В Москве на Старый Новый год ненадолго похолодает

Погоду в столичном регионе определяет воздух Африки, крещенских морозов пока не ожидается

Фото: Алена Бжахова/ТАСС

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - В Москве синоптики ожидают небольшое понижение температуры в понедельник и во вторник, когда отмечается Старый Новый год, ночью столбики термометров опустятся до минус 8 градусов, однако уже в среду теплый воздух из Атлантики приведет к новому потеплению, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Очень теплая погода сегодня и завтра, потому что воздушные массы перемещаются с юга, из самых теплых регионов Африканского континента. Сейчас в Москве тропический воздух, поэтому, естественно, погода очень теплая. В субботу температура будет на 8-10 градусов выше нормы. А начиная с воскресенья небольшое понижение температуры, но понижение по отношению к нынешней супер теплой погоде", - сказал он.

По прогнозу, в субботу ночная и дневная температуры в Москве составят плюс 2 - плюс 4 градуса, в воскресенье температура понизится до минус 1 - минус 3 ночью, а днем - до минус 1 - плюс 1 градуса.

Понижение температуры до отрицательных значений днем прогнозируется в понедельник и во вторник. "Ночь с понедельника на вторник - это новогодняя ночь по юлианскому календарю. И тут вот такие температуры прогнозируются: днем в понедельник минус 1 - минус 6, ночью минус 3 - минус 8, а днем во вторник ноль - минус 5 градусов. Очень мягкая и комфортная погода в новогоднюю ночь. Снежок будет", - добавил Вильфанд.

Однако уже во второй половине недели в столичный регион придет новое потепление.

"Опять воздух с Атлантики. 15 января температура ночная минус 1 - минус 6 градусов, а дневная от минус 4 до плюс 1 градуса. И уже 16, 17, 18 января ночные температуры от нуля до минус 4 градусов, дневные около нуля: минус 3 - плюс 2 градуса. Вот такая теплая погода", - сказал научный руководитель Гидрометцентра.

По предварительным прогнозам, на Крещение, 19 января, в столичном регионе также будет теплая погода с небольшой отрицательной температурой ночью.