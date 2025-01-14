Стандартная зимняя погода вернется в Москву в конце января

В феврале синоптики ожидают морозы до минус 15 градусов в столице

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Возвращение отрицательных температур в столичный регион прогнозируется в конце января, температура воздуха по-прежнему будет выше нормы, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Расчеты, которые мы проводим, показывают, что в течение последней недели месяца температура будет преимущественно отрицательной. Сильных морозов не ожидается, но она будет преимущественно отрицательной, потому что циркуляция меняется, и воздушные массы будут перемещаться с северо-запада. Температура все равно будет выше нормы, но это будет уже нормальная зимняя погода", - сказал Вильфанд во вторник.

Он отметил, что жителям столичного региона пока рано прощаться с зимой, согласно аналоговым прогнозам, "в феврале еще все-таки будут периоды, когда температура будет понижаться до минус 15 градусов".

В ближайшие дни в столичном регионе вновь ожидается оттепельная погода. В ночь на среду прогнозируется минус 2 - минус 4, днем температура поднимется до 0 - плюс 2 градусов.

"А дальше уже все, температура в течение суток около нулевой отметки будет - минус 3 - плюс 2 градуса. А в понедельник и того выше - днем от 0 до плюс 5", - уточнил Вильфанд.