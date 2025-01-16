Синоптики прогнозируют резкие колебания температуры в Москве в феврале

Однако в целом месяц ожидается теплее, чем обычно

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Резкие колебания температуры, от оттепельных значений до морозов минус 10 - минус 15 градусов, прогнозируются в Москве в феврале, однако в целом месяц ожидается теплее, чем обычно, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"По предварительным расчетам прогнозируется выше нормы температура. Но это не значит, что не будет аномалий. Прогнозируются резкие колебания температуры, все-таки будут и периоды оттепели, но и (...) два периода, когда температура будет приближаться к 10-15 градусам ниже ноля", - сказал Вильфанд на пресс-конференции в четверг.

Говоря о январе, метеоролог отметил, что 17, 18 и 19 января в столичном регионе прогнозируется теплая погода с температурой на 8-10 градусов выше нормы. "Понятно, что температурный фон около нулевой отметки, даже положительные значения, до плюс 5 на юге Московской области прогнозируется", - уточнил он.

Однако, по словам Вильфанда, "по расчетам, все-таки произойдет понижение температуры". "Начиная с 20 числа ночные температуры будут отрицательные, днем еще около нулевой отметки. 21 января уже ночью минус 3 - минус 8, днем уже тоже минус 1 - минус 3", - отметил он.

"22 января опять прогнозируется небольшое повышение температуры днем до оттепели. А затем все-таки на последней неделе (...) температура с небольшими отрицательными значениями. Резкого понижения не ожидается, но все-таки температура приблизится к норме", - сказал Вильфанд.