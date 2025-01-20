Резкое понижение температуры прогнозируется в Москве во вторник

В среду в московском регионе выпадет 2-4 мм снега, но к выходным он опять растает

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Температура в Москве после оттепельных значений понизится во вторник на 10 градусов, днем столбики термометров не поднимутся выше минус 3, нормальная зимняя погода сохранится в столичном регионе в течение нескольких дней, но уже к выходным опять вернется оттепель, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Погода сегодня очень теплая, днем плюс 2 - плюс 4, что на 8 градусов выше нормы и соответствует апрелю. Но погода - очень легкомысленная леди, она невероятно изменчива. И завтра вы уже не узнаете эту погоду", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что уже сегодня вечером в московском регионе резко повысится атмосферное давление, что связано с тем, что на Москву будет распространять свое влияние антициклон. Также изменится направление воздушных масс - воздух будет поступать не с запада, а с севера. "Если сейчас давление около нормы, то завтра оно будет примерно на 10-13 мм ртутного столба выше нормы", - добавил Вильфанд.

"Поэтому очень резко понизится температура, в Москве и Московской области она будет в диапазоне от минус 7 до минус 12 градусов ночью, произойдет понижение температуры сразу на 10-12 градусов. И несколько дней погода будет такая зимняя, она будет около нормы", - сказал научный руководитель Гидрометцентра.

Согласно прогнозу, в Москве во вторник ночью минус 7 - минус 9, по области до минус 12, днем также "совсем не жарко": утром сохранится холодная погода с температурой минус 7 - минус 8 градусов, но ко второй половине дня потеплеет до минус 5 - минус 3. Также прогнозируется ветер 3-7 м/с.

В среду ночью также минус 7 - минус 9 в Москве, по области до минус 11, а днем - минус 2 - минус 4, по области до минус 7. Такая температура уже будет на 3-4 градуса выше нормы. Атмосферное давление в Москве будет высоким, до 760-761 мм ртутного столба. Высокое давление будет сохраняться до конца недели, но к пятнице оно опустится до 752-753 мм ртутного столба.

Кроме того, по прогнозам, в среду ночью в столичном регионе пойдет снег, который продолжится днем. Однако сильного снегопада не ожидается, в течение ночи и дня выпадет от 2 до 4 мм осадков.

"И 23 января начнется постепенное повышение, температуры еще будут отрицательные, ночные - минус 4 - минус 6, по области до минус 8, а днем - минус 1 - минус 3. А 24 января уже днем все-таки начнется оттепельная погода - ночью минус 1 - минус 6, днем минус 3 - плюс 1 градус", - добавил Вильфанд.

В предстоящие выходные в Москве и Подмосковье будет оттепельная погода. 25 января ночью 0 - минус 5, днем - минус 2 - плюс 3 градуса, что на 5-6 градусов выше нормы, 26 января днем температура может подняться до минус 1 - плюс 4 градусов.

"То есть снег, который выпадет, к концу недели начнет таять", - отметил Вильфанд.