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Апрельская погода сохранится в Москве до конца января

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Теплая погода с температурой на 8-10 градусов выше нормы и характерная для апреля прогнозируется в Москве до конца января, февраль в столичном регионе также начнется с теплой погоды, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Ближайшая ночь в Москве еще с отрицательными значениями, минус 1 - минус 6 градусов, а днем уже столбики термометров подползут, а во второй половине дня и переползут через нулевую отметку, температура будет 0 - плюс 2 градуса. В последующем, начиная с воскресенья, уже ночные температуры будут около нулевой отметки: минус 2 - плюс 2 градуса, а дневные положительные - 0 - плюс 4", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что во вторник и в среду температура в Москве и Подмосковье будет на 8-10 градусов выше нормы, что соответствует значениям апреля.

"Опять апрельская погода с небольшими прояснениями, больших осадков нет. И, при такой температуре, осадки будут выпадать в виде мороси и редко в виде мокрого снега", - уточнил Вильфанд.

"И этот прогноз сохраняется до конца недели, а это значит - до конца месяца. И даже в первых числах февраля он не меняется. Следующие суббота и воскресенье будут именно такие: ночью около нуля, а днем от 1 до 4 градусов выше нулевой отметки", - сообщил Вильфанд.

Как уточнил Вильфанд, такая теплая погода обусловлена тем, что через Атлантику постоянно перемещаются циклоны. "И вот сейчас, в течение выходных и на следующей неделе, эти циклоны будут по давлению напоминать тропические циклоны. А тропические циклоны характеризуются тем, что в них давление очень низкое, и в этом их опасность", - отметил научный руководитель Гидрометцентра.

Кроме того, по южной периферии этих циклонов "постоянно перемещается с большой скоростью очень теплый воздух из юга Атлантики, Средиземного моря, и даже отмечается перенос воздушных масс из Африки, из Алжира, из Туниса".

"И поэтому в Москве, но и, на самом деле, на огромной территории страны, на всей европейской территории, очень теплая погода", - добавил Вильфанд.

Роман Вильфанд Москва Гидрометцентр РФ
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