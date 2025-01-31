Пожар на северо-западе Москвы полностью потушили

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - В Москве полностью потушили пожар в двухэтажном административном здании в Сходненском тупике, сообщает МЧС.

Пожар начался рано утром. В здании частично обрушилась крыша. Пожарные вывели из здания 60 человек, еще 300 выбрались на улицу сами. Площадь возгорания составила 2000 квадратных метров.

Возгорание тушили 249 человек и 76 единиц техники, в том числе четыре вертолета и пожарный поезд.

Причиной пожара в здании в Сходненском тупике, по предварительным данным, стало замыкание электропроводки. По факту возбуждено уголовное дело.