На АЗС Москвы в январе бензин и дизельное топливо медленно дорожали

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - В январе на автозаправочных станциях Москвы цены на нефтепродукты росли осторожными темпами - от 1 до 9 копеек в неделю, свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации (МТА).

Как сказано на сайте МТА, в новогодние праздники (вплоть до 13 января) розничная стоимость топлива в городе не изменялась. На первой полной рабочей неделе - с 13 по 19 января цены на АЗС столицы выросли: на бензины - на 8 копеек, на дизтопливо - на 6 копеек. На неделе 20-27 января Аи-92 и дизтопливо повысились в цене на 2 копейки, а ДТ - на 1 копейку. В последнюю неделю января стоимость всех нефтепродуктов на столичных АЗС поднялась уже на 9 копеек.

Биржевые цены на бензины (по национальному индексу, отражающему все НПЗ страны) в первой половине января быстро снижались на фоне высокого предложения, но с 22 января резко пошли вверх из-за сообщений о возможных внеплановых ремонтах на НПЗ. Дизельное топливо летнее и межсезонное с начала января показывало на бирже повышательную динамику, зимнее ДТ находилось в боковике.

В последние месяцы 2023 года и бензин, и дизтопливо в Москве активно дорожали. Пик пришелся на первую декаду декабря, когда недельные темпы прироста превышали 30 копеек. По данным МТА, суммарно за последние 2,5 месяца 2024 года литр ДТ на заправках Москвы подорожал более чем на 3 рубля, 92-го и 95-го бензинов - более чем на 2 рубля.

По данным Росстата, розничные цены на бензин в стране в 2024 году выросли на 11,13%, что оказалось выше общей инфляции за год (9,52%), розничная стоимость была ниже инфляционных показателей.