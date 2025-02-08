Три человека госпитализированы в результате пожара на Электрозаводской улице в Москве

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Три человека госпитализированы с отравлением продуктами горения в результате пожара на востоке Москвы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

Угрозы для их жизни нет.

Пор данным МЧС РФ, 90 человек спасены из загоревшегося административного здания на востоке Москвы, эвакуировано 120 человек. Пожар произошел по адресу: ул. Электрозаводская, д. 21.