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На Электрозаводской улице на востоке Москвы загорелось административное здание

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Пожар возник в пятиэтажном административном здании на востоке Москвы, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС.

Горит здание по адресу Электрозаводская улица, дом 21.

Виден дым на третьем и четвертом этажах.

В пресс-службе МЧС РФ сообщили, что для спасения людей с верхних этажей пожарными установлены подъемные механизмы.

В свою очередь, столичная прокуратура взяла под контроль обстоятельства пожара на востоке Москвы. "Ход и результаты доследственной проверки на контроле в Преображенской межрайонной прокуратуре", - говорится в телеграм-канале надзорного ведомства.

Москва
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