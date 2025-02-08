Пожарные спасли из загоревшегося здания на востоке Москвы уже 80 человек

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Количество спасенных на пожаре в административном здании на востоке Москвы выросло до 80 человек, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС в субботу.

Как говорится в сообщении, 120 человек эвакуированы. Отмечается, что сведений о пострадавших пока не поступало.

Ранее сообщалось, что пожар возник по адресу Электрозаводская улица, дом 21.

К тушению привлечены более 60 человек и 16 единиц техники.