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Пожарные спасли из загоревшегося здания на востоке Москвы уже 80 человек

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Количество спасенных на пожаре в административном здании на востоке Москвы выросло до 80 человек, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС в субботу.

Как говорится в сообщении, 120 человек эвакуированы. Отмечается, что сведений о пострадавших пока не поступало.

Ранее сообщалось, что пожар возник по адресу Электрозаводская улица, дом 21.

К тушению привлечены более 60 человек и 16 единиц техники.

Москва
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