Около 70 человек могут быть заблокированы в горящем здании на востоке Москвы

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - В горящем здании на востоке Москвы могут быть отрезаны от эвакуационных выходов около 70 человек, сообщил корреспондент телеканала "Россия-24" (ВГТРК) в субботу.

По предварительным данным, они отрезаны пламенем от эвакуационных выходов, это посетители танцевальной школы, среди них дети.

Пожар возник по адресу: ул. Электрозаводская, д. 21.

Возгорание началось на втором этаже в бывшем здании Электрозавода. Согласно открытым данным, в здании зарегистрировано около 200 организаций, включая различные курсы, бюро бытовых услуг, сервисные центры и магазины.

По последним данным МЧС РФ, спасены 90 человек, еще 120 - эвакуированы. Как сообщил департамент здравоохранения Москвы, три человека были госпитализированы с отравлением продуктами горения, угрозы для их жизни нет.