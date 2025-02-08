СКР возбудил уголовное дело в связи с пожаром на востоке Москвы

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено в связи с пожаром в здании бывшего Электрозавода в Москве, сообщили в столичном управлении Следственного комитета РФ (СКР).

Как отметили в ведомстве, "количество пострадавших уточняется".

Пожар возник по адресу: ул. Электрозаводская, д. 21. Возгорание началось на втором этаже в бывшем здании Электрозавода. Согласно открытым данным, в здании зарегистрировано около 200 организаций, включая различные курсы, бюро бытовых услуг, сервисные центры и магазины.