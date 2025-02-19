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Снег будет идти в Москве до вечера

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Столичный департамент транспорта советует водителям в среду вечером использовать городской транспорт из-за снегопада в Москве.

"В некоторых районах Москвы идет снег - сегодня вечером для поездок рекомендуем использовать метро. По прогнозам синоптиков, снег будет идти до вечера. (...) Для поездок сегодня по возможности используйте метро", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале департамента в среду.

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Если поездок на автомобиле не избежать, в дептрансе советуют их отложить на более позднее время - после 19:00.

По данным департамента, вечером ожидаются локальные затруднения на Садовом кольце в районе Таганской площади и Валовой улицы, на внешней стороне Третьего транспортного кольца в районе Рижской и Савеловской эстакад, на МКАД в районе Химкинского моста и Варшавского шоссе в обоих направлениях, а также на Ленинградском, Ярославском и шоссе Энтузиастов по направлению в область.

На движение могут повлиять погодные условия, ремонтные работы на дороге и мелкие ДТП, отмечается в сообщении.

Москва
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