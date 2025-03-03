В Москве в понедельник возможны кратковременные снегопады

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - В Москве в понедельник местами возможен небольшой кратковременный снег, предупредил городской Департамент транспорта.

"Просим водителей избегать резких маневров, соблюдать дистанцию и скоростной режим, особенно на подъемах и спусках с мостов и эстакад", - говорится в сообщении.

К вечеру возможны затруднения движения в центре города, на Третьем транспортном кольце и МКАД. Согласно инфографике, представленной в сообщении, вечером прогнозируются пробки в 5-6 баллов.