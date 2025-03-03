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В Московском регионе к 8 марта потеплеет до плюс 8 градусов

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Температура в Московском регионе к выходным поднимется до плюс восьми градусов, что выше нормы на пять градусов, на смену осадкам придет облачность с частыми прояснениями, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В субботу просто подарок, конечно, мы, возможно, будем уточнять прогноз, но пока - облачно, но с частыми прояснениями, давление выше нормы на 8-10 мм ртутного столба. За счет этого ночные температуры понизятся, и будут от 0 до минус 5 градусов. А днем, особенно после полудня, в Москве плюс 5 - плюс 7 градусов прогнозируется, по области до плюс 8 градусов", - сказал Вильфанд.

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По словам научного руководитель Гидрометцентра, такая температура будет примерно на пять градусов выше нормы. Аналогичная погода прогнозируется в воскресенье - "погода будет еще лучше: такая же температура, но солнца будет больше".

"В этом году не придется использовать шкалу Фаренгейта. Если погода на 8 марта прогнозируется холодная, научные сотрудники Гидрометцентра, будучи джентльменами, приняли решение выдавать прогноз только с положительной температурой, поэтому мы обычно переходим на график Фаренгейта", - добавил Вильфанд.

Гидрометцентр Роман Вильфанд Москва
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