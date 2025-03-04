Снег с дождем ожидается во вторник в Москве

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Департамент транспорта Москвы рекомендует водителям соблюдать дистанцию и скоростной режим из-за снега с дождем, который прогнозируется в столице во вторник.

"В городе ожидается снег с дождем (...) Просим водителей избегать резких маневров, соблюдать дистанцию и скоростной режим, особенно на подъемах и спусках с мостов и эстакад", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале департамента.

К вечеру возможны затруднения движения в центре города, на Третьем транспортном кольце и МКАД.

Согласно инфографике, представленной в сообщении, вечером прогнозируются пробки в 5-6 баллов.