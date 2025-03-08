Военные РФ уничтожили заряжающую машину HIMARS в районе Николаева

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли удар ракетным комплексом "Искандер-М" по позиции ВСУ восточнее Николаева, уничтожены транспортно-заряжающая машина РСЗО HIMARS с боекомплектом и до десяти украинских военнослужащих, сообщило Минобороны РФ в субботу.

Министерство заявило, что удар нанесен по замаскированной позиции РСЗО HIMARS в населенном пункте Новониколаевка (26 км восточнее Николаева).

Минобороны РФ распространило кадры удара.

HIMARS - американская реактивная система залпового огня, поступила на вооружение армии Украины в рамках западной военной помощи. Может нести реактивные снаряды или оперативно-тактическую баллистическую ракету.

По официальным данным, "Искандер-М" - российский оперативно-тактический ракетный комплекс. В составе комплекса два типа ракет: баллистические и крылатые. Официально называлась дальность полета ракет комплекса "Искандер-М" - до 500 км.