Законопроект о праве после колледжа без ЕГЭ поступать в вуз только по профилю прошел I чтение

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении депутатский законопроект, конкретизирующий правила поступления в вузы абитуриентов, у которых есть среднее профессиональное образование.

Законопроект № 805970-8 дополняет статью 70 закона "Об образовании" и предусматривает, что если программа обучения в университете соответствует программе, профилю обучения в колледже или техникуме, то абитуриент сдает внутренние экзамены.

"Например, из медицинского колледжа, окончив программу "Сестринское дело", абитуриент поступает на "Лечебное дело" в вуз", - объяснил в Telegram один из авторов инициативы, первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга.

Он добавил, что если абитуриент закончил "Бухгалтерский учет" и поступает на "Лечебное дело", то при поступлении необходимо будет представить результаты ЕГЭ.

Устанавливается, что прием на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета лиц, имеющих высшее образование, будет проводиться по результатам вступительных испытаний, форма и перечень которых определяются образовательной организацией высшего образования.

Если закон будет принят, он вступит в силу с 1 сентября 2025 года. Он был внесен в Госдуму в декабре 2024 года.