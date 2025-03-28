Жителям столичного региона пообещали с вечера пятницы "суперклассную погоду"

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - В столичном регионе с вечера пятницы установится ясная и теплая погода, такой она сохранится до понедельника, днем будет теплеть до плюс 14 градусов, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Суперклассная погода прогнозируется в Москве, начиная со второй половины дня пятницы. Если в первой половине дня еще кое-где был небольшой дождик, но во второй половине дня уже все начнет рассеиваться. И давление сегодня, завтра, в воскресенье и понедельник будет выше нормы. Поэтому ясная погода, замечательная, комфортные ощущения, особенно днем", - сказал он.

Из-за отсутствия облаков ночная температура чуть понизится и будет около нулевой отметки: в ночь на субботу будет минус 1 - плюс 1, в воскресенье - ноль - плюс 2. В понедельник ночью будет облачно, поэтому температура поднимется до плюс 2 - плюс 4.

"А дневные температуры одни и те же - плюс 12 - плюс 14 градусов. При солнечной погоде выходные замечательные, но чуть больше облаков прогнозируется в понедельник", - отметил Вильфанд.

Такая температура будет на 5-6 градусов выше нормы и соответствовать значениям апреля.

В мэрии Москвы уже сообщили, что перевели городскую систему отопления на минимально возможные параметры работы.