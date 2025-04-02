Около 7,5 тыс. человек призовут на военную службу в Московском регионе весной

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - В Минобороны РФ сообщили, что в ходе весенней призывной кампании порядка 7,5 тыс. человек отправятся на военную службу из столичного региона.

"В Москве начался весенний призыв. В столичном регионе планируется призвать на воинскую службу около 7 500 человек", - сказано в сообщении министерства обороны.

По его информации, в столице работает "Единый пункт призыва", логистика которого построена по образцу многофункциональных центров.

"Все призывные мероприятия можно пройти в течение максимум двух часов", - сказал военный комиссар города Москвы Максим Локтев, которого цитирует министерство.

Весенняя призывная кампания стартовала в России во вторник, 1 апреля. Этой весной на срочную службу (1 год), согласно указу президента РФ, призовут 160 тыс. новобранцев.

По данным Генштаба ВС РФ, срок военной службы по призыву остается прежним и составляет 12 месяцев. Призывников не будут направлять в новые регионы России или в зону СВО.

Также, по информации российского Генштаба, особенностью весеннего призыва на срочную службу в армию в этом году станет использование государственной информационной системы. Бумажные повестки сохраняются. Электронные повестки будут направляться в личный кабинет гражданина на портале "Госуслуги", в Москве - в личный кабинет на официальном портале мэра и правительства Москвы "Мос.ру.

По официальным данным, в ходе прошлого осеннего призыва на срочную военную службу в армию направили 133 тыс. новобранцев.

В ходе весенней кампании в прошлом году, согласно указу президента РФ, на службу в армию призвали 150 тыс. человек.

1 января 2024 года вступили в силу изменения в системе призыва в армию, максимальный возраст для призыва на срочную военную службу увеличен до 30 лет.