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Дума приняла в I чтении проект закона о штрафах за продажу детям энергетиков

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект об административной ответственности за продажу энергетиков несовершеннолетним.

Проектом закона № 791244-8 предлагается дополнить КоАП РФ новой статьей 14.16 (1), устанавливающей ответственность за нарушение правил розничной продажи безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния, в виде штрафов: для граждан - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; для должностных лиц - от 100 тысяч до 200 тысяч рублей; для юридических лиц - от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.

Кроме этого предлагается определить органы внутренних дел - полицию - субъектами административной юрисдикции, уполномоченными привлекать к административной ответственности за вводимые правонарушения.

"Далеко не всегда взрослые осознают свою ответственность, а то и пытаются, что называется, пополнить кассу за счет детей. Это недопустимо и должно строго наказываться", - сказал ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя инициативу.

По его мнению, "важно сделать все для того, чтобы уберечь детей от соблазнов, которые могут привести к серьезным заболеваниям".

Законопроект внесен группой депутатов, в частности, председателем комитета по безопасности Василием Пискаревым, председателем комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Ниной Останиной, председателем комитета Госдумы по экономической политике Максимом Топилиным.

Вячеслав Володин Госдума
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