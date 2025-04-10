Депутаты предложили включать в рекламу энергетиков предупреждение об их вреде

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Группа депутатов во главе в первым вице-спикером Госдумы Александром Жуковым внесла в Госдуму законопроект № 888942-8, в соответствии с которым реклама энергетических и других безалкогольных тонизирующих напитков должна сопровождаться предупреждением о вреде их чрезмерного потребления.

Документ предлагает внести в закон "О рекламе" новую статью 25.1, устанавливающую требования к размещению предупреждений в рекламе таких напитков.

В частности, в радиорекламе предупреждение должно звучать не менее трех секунд, в телерекламе и при кино- или видео обслуживании - не менее пяти секунд, и такому предупреждению должно быть отведено не менее 7% площади кадра. Для других видов рекламы также устанавливается норма в 7% рекламной площади.

В пояснительной записке авторы ссылаются на научно установленные факты вреда таких напитков.

В случае принятия документ вступит в силу с 1 сентября 2025 года.