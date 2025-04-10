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В Москве на следующей неделе потеплеет до плюс 15 и выше

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Температура на 3-4 градуса выше нормы установится в Москве со вторника на следующей неделе, днем столбики термометров будут подниматься выше плюс 15 градусов, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Велика вероятность того, что начиная с 16 апреля и до конца недели температура уверенно будет выше 15 градусов днём. И ночные температуры тоже не низкие. Возвращение тёплой погоды, когда температура выше нормы", - сказал Вильфанд.

Говоря о погоде на эту неделю, научный руководитель Гидрометцентра сообщил, что "до конца недели ночные температуры в Москве будут отрицательные". Днем в четверг и пятницу прогнозируется плюс 2 - плюс 4, по области от 0 до 5. В субботу температура днем повысится до плюс 3 - плюс 5 градусов, по области до плюс 7. Такая температура будет на 4-6 градусов ниже нормы. В воскресенье прогнозируется плюс 4 - плюс 9 градусов, что на 2-3 градуса ниже нормы.

"В понедельник температура только-только приблизится к норме. Ночью еще около нуля, а днем плюс 10 - плюс 15 по области, в Москве - плюс 10 - плюс 13", - сказал Вильфанд.

Начиная со вторника температура в Москве будет выше нормы на 3-4 градуса. "Ночные температуры уже станут около плюс 5 - плюс 6 градусов, по области еще выше, до плюс 8 - плюс 9, и дневные температуры около плюс 15 градусов", - уточнил Вильфанд.

Гидрометцентр Роман Вильфанд
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