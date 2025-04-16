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В Москве разрешат использовать дроны для выявления десятков видов нарушений

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Мосгордума одобрила поправки к закону о статусе столицы и к КоАП, которые направлены на пресечение более 40 видов нарушений, сообщил в Telegram спикер палаты Алексей Шапошников.

"Теперь контрольно-надзорная деятельность в Москве станет еще эффективнее - в работу активно внедряются технологии дистанционного контроля", - написал он.

Например, по его словам, дроны смогут быстро фиксировать такие нарушения, как незаконные постройки или ненадлежащую очистку крыши от наледи. Собранную информацию будет анализировать искусственный интеллект, а затем изучат инспекторы. Утвержденные изменения направлены на пресечение более 40 видов нарушений, предусмотренных федеральным и столичным законодательством.

"Важно, что все это будет происходить без прямого контакта с проверяемыми - это повысит объективность и сократит риск ошибок", - отметил Шапошников.

Алексей Шапошников КоАП Москва Мосгордума
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