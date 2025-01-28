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Путин дал ряд поручений для "открытия неба" для гражданских беспилотников

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин дал ряд поручений правительству, которые способствуют упрощению доступа гражданских беспилотников к общему с пилотируемой авиацией воздушному пространству.

"Необходимо скорее, как говорят специалисты, открыть небо для гражданских беспилотников (...) При всех текущих объективных трудностях, повышенных требованиях к безопасности это принципиальный вопрос для опережающего развития отрасли, для испытаний и массового производства новой продукции", - заявил президент на совещании по вопросам развития беспилотной авиации во вторник.

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Одной из предложенных мер Путин назвал установление нового класса воздушного пространства для полетов дронов. Появление такого отдельного класса, ограниченного высотой до 500 м (возможное название "H"), в ноябре прошлого года анонсировал глава Росавиации Дмитрий Ядров.

"Я прошу правительство к 1 июня текущего года принять всю необходимую нормативную правовую базу, определить для беспилотников конкретные высоты полетов или, как специалисты говорят, эшелоны. Переход из одного эшелона в другой - это самая критичная вещь. Нужно все как следует проработать", - сказал Путин.

"Второе: считаю, что в тех регионах, где это оправдано по безопасности, и где для этого есть другие необходимые условия, следует разрешить полеты дронов. И прошу правительство к 30 апреля текущего года подготовить конкретные решения на этот счет", - добавил он.

Путин отметил, что практический опыт по управлению беспилотной авиацией в некоторых субъектах РФ уже имеется, в их числе - Сахалин, где проходил отраслевой форум "Архипелаг". Эти наработки "нужно распространять и на другие регионы".

"В этой связи считаю целесообразным ежегодно оценивать, какие субъекты создают лучшие условия для развития применения беспилотных систем. Соответствующий рейтинг прошу разработать и внедрить участников Национальной технологической инициативы", - сказал глава государства.

Работа по открытию воздушного пространства для гражданских беспилотников должна вестись с соблюдением "жестких требований безопасности - но не путем повсеместных запретов и тотального бюрократического регулирования, а за счет новых технологических решений", подчеркнул президент. В том числе важно активнее внедрять отечественные разработки, которые обеспечат надежный контроль неба: системы обнаружения, сопровождения беспилотников, их сквозной идентификации в режиме реального времени.

"В целом необходимо внедрять принципиально новый механизм управления и координации полетов всех типов воздушных судов от небольшого коптера до дальнемагистральных самолетов и космических аппаратов. Речь о том, чтобы выстраивать так называемую бесшовную архитектуру воздушного и космического пространства, где все объекты связаны и безопасно и эффективно взаимодействуют между собой. Для этого нужно формировать наземную инфраструктуру и создавать спутниковые группировки. Уже к 1 июня текущего года нужно определить детальный, поэтапный план данной работы. Прошу коллег из правительства и "Роскосмоса" снять все межведомственные противоречия, определить необходимые параметры этих группировок", - продолжил Путин.

По его словам, он обсуждал эту идею с главой "Роскосмоса" Юрием Борисовым, и тот ее поддержал - "поэтому здесь сопротивления не будет, здесь нужно просто договориться".

Владимир Путин гражданские беспилотники Роскосмос Юрий Борисов
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