Майские праздники в Москве начнутся с холодной погоды

Но уже со 2 мая начнется постепенное потепление

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Майские праздники в Москве начнутся с холодной и дождливой погоды, 1 мая максимальная температура днем будет плюс 13 градусов, но уже со 2 мая немного потеплеет, днем будет до плюс 16 градусов, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"По предварительным расчетам, 1 мая будет дождь. Погода будет дождливая и температура совсем невысокая - ночью от плюс 1 до плюс 5 градусов, а дневная температура плюс 8 - плюс 13. Холодная погода, ниже нормы на 4 градуса", - сказал он.

Однако, добавил синоптик, "со 2 мая начнется постепенное повышение дневной температуры, потому что воздушные массы уже будут перемещаться с запада, и дневная температура будет плюс 11 - плюс 16 градусов, а ночные температуры - плюс 4 - плюс 9". Он уточнил, что такая температура все равно будет ниже нормы, но уже на 2 градуса.

"Так что, вторая часть праздничного периода будет умеренной, будет уже не так холодно", - резюмировал Вильфанд.