Две трети территории России все еще покрыты снегом

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Снежный покров сохраняется примерно на двух третях территории страны, в том числе в северных регионах европейской части России, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Примерно две трети территории страны заняты снегом. Кстати, даже в Северо-Западном федеральном округе, его большая часть покрыта снегом", - сказал Вильфанд.

Ранее он сообщил о том, что майские праздники в Москве начнутся с холодной и дождливой погоды, 1 мая максимальная температура днем будет плюс 13 градусов, однако уже со 2 мая немного потеплеет, при этом температура все равно будет ниже нормы.