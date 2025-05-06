В Москве открыли памятную доску маршалу бронетанковых войск Якову Федоренко

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Информационную доску в память о маршале бронетанковых войск Якове Федоренко открыли в преддверии 80-й годовщины Победы в Москве, сообщили в Минобороны РФ.

В церемонии принял участие заместитель начальника Главного автобронетанкового управления Минобороны РФ генерал-майор Сергей Шаленый, говорится в сообщении.

Отмечается, что доска выполнена из бронзы мастерами Студии военных художников имени М. Б. Грекова.

"Яков Николаевич в годы войны сыграл важную роль в создании Боевого устава, развитии и совершенствовании бронетанковых и механизированных войск. Повысил выпуск танков и их техническое совершенствование исходя из опыта боевых действий. Памятная доска - дань искреннего уважения к памяти безусловно талантливому человеку, маршалу, обладавшему высокими организаторскими способностями", - сказал Шаленый.

Также в церемонии приняли участие внуки маршала Федоренко, офицеры и ветераны Главного автобронетанкового управления МО РФ, представители органов исполнительной власти, а также учащиеся школы района.