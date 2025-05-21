СФ одобрил закон об учете мигрантов в Московском регионе через мобильное приложение

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Совет Федерации одобрил закон о проведении в Москве и Московской области с 1 сентября 2025 г. по 1 сентября 2029 г. эксперимента по внедрению дополнительных механизмов учета иностранных граждан и лиц без гражданства.

Согласно закону, иностранные граждане - участники эксперимента регистрируются в специализированном мобильном приложении. Они предоставляют согласие на обработку персональных данных, в том числе данных мобильных устройств и геолокации, и направляют в территориальный орган МВД сообщение о месте своего фактического нахождения с помощью мобильного приложения.

Состав сведений сообщения о месте фактического нахождения устанавливается МВД по согласованию с высшими должностными лицами Москвы и Московской области.

Участники эксперимента в случае изменения ими места фактического нахождения обязаны информировать МВД об этом в течение трех рабочих дней.

Исключение составят случаи нахождения их в гостинице, в санатории, доме отдыха, медицинской организации, организации соцобслуживания, в том числе для лиц без определенного места жительства, либо в учреждении, исполняющем уголовное или административное наказание.

Участниками эксперимента являются иностранцы, приехавшие в РФ в безвизовом режиме, в целях осуществления трудовой деятельности, находящиеся в Москве или Московской области и имеющие право на осуществление трудовой деятельности в РФ на основании патента, либо без патента, но на основании закона или международных договоров РФ, за исключением граждан Белоруссии.

Также эксперимент коснется прибывших в РФ без визы иностранцев в целях, не связанных с осуществлением трудовой деятельности, и иностранцев, временно пребывающих в Москве или Московской области в целях, не связанных с осуществлением трудовой деятельности, на срок, превышающий 90 календарных дней.

Исключением станут не достигшие 18-летнего возраста; граждане Белоруссии; главы дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств в РФ и члены их семей; сотрудники дипломатических представительств и работники консульских учреждений иностранных государств в РФ и члены их семей и ряд других категорий.

Закон также предусматривает право трудовых мигрантов на основании одного патента работать в двух соседних регионах: Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Закон в случае принятия вступает в силу с 1 сентября 2025 года.