Президент подписал закон об учете мигрантов в Московском регионе через приложение

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин подписал закон о проведении в Москве и Московской области с 1 сентября 2025 года по 1 сентября 2029 года эксперимента по внедрению дополнительных механизмов учета иностранных граждан и лиц без гражданства, сообщается на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, иностранные граждане - участники эксперимента при обращении в уполномоченную городом Москвой организацию по вопросам получения госуслуг в сфере миграции, дактилоскопической регистрации и фотографирования регистрируются в специализированном мобильном приложении. Они предоставляют согласие на обработку персональных данных, в том числе данных мобильных устройств и геолокации, и направляют в территориальный орган МВД сообщение о месте своего фактического нахождения посредством этого мобильного приложения.

Состав сведений сообщения о месте фактического нахождения устанавливается МВД по согласованию с высшими должностными лицами Москвы и Московской области.

Если у иностранца отсутствует регистрация в приложении, уполномоченная Москвой организация обеспечивает регистрацию такого иностранного гражданина в данном приложении.

Участники эксперимента в случае изменения ими места фактического нахождения обязаны информировать МВД об этом в течение трех рабочих дней.

Исключение составят случаи нахождения их в гостинице, в санатории, доме отдыха, пансионате, на туристской базе, в кемпинге, медицинской организации, организации социального обслуживания, в том числе для лиц без определенного места жительства, либо в учреждении, исполняющем уголовное или административное наказание.

Снятие с учета осуществляется в случае отсутствия сведений о геолокации абонентского устройства иностранного гражданина более трех рабочих дней с даты последнего мониторинга геолокации; постановки иностранного гражданина на миграционный учет в субъекте, на территории которого эксперимент не проводится; выезда иностранного гражданина из РФ или его смерти.

Иностранные граждане, состоящие на день вступления в силу закона на учете по месту пребывания в Москве и Московской области, РФ, обязаны обратиться в уполномоченную городом Москвой организацию для осуществления их учета и сообщить о месте своего фактического нахождения в течение 30 рабочих дней со дня истечения срока их учета по месту пребывания.

Иностранные граждане, законно находящиеся в Москве и Московской области на день вступления в силу закона и не состоящие на миграционном учете, обязаны обратиться в такую организацию и встать на учет в течение 90 дней со дня вступления в силу закона.

Участники

Участниками эксперимента являются иностранцы, приехавшие в Россию в безвизовом режиме на работу, находящиеся в Москве или Московской области и имеющие право на трудовую деятельность на основании патента, либо без патента, но на основании закона или международных договоров России, за исключением граждан Белоруссии.

Также эксперимент коснется прибывших в Россию без визы иностранцев в целях, не связанных с осуществлением трудовой деятельности, и иностранцев, временно пребывающих в Москве или Московской области в целях, не связанных с осуществлением трудовой деятельности, на срок, превышающий 90 календарных дней.

Исключением станут не достигшие 18-летнего возраста; граждане Белоруссии; главы дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств в России и члены их семей; сотрудники дипломатических представительств и работники консульских учреждений иностранных государств в России и члены их семей; должностные лица международных организаций, заключивших соглашения с правительством России об условиях пребывания в России, и члены их семей, а также должностные лица других международных организаций; владельцы дипломатических и служебных паспортов и иных действительных документов, удостоверяющих их личность и признаваемых в России в этом качестве, при наличии в них дипломатической или служебной визы, а также члены их семей.

Соседние регионы

Закон предусматривает право трудовых мигрантов на основании одного патента работать в двух соседних регионах: Москве и Московской области, Петербурге и Ленинградской области.

Сейчас хозяйствующие субъекты, объекты которых расположены в двух разных регионах, сталкиваются с необходимостью оформления иностранным работникам патента в соседнем регионе либо оформления двух патентов одновременно. Особенно это актуально для подрядных компаний при необходимости задействовать трудовые ресурсы на строительных объектах, расположенных на территории одного региона, для работы на строительных объектах в соседнем регионе, говорится в пояснительной записке.

При этом оформление патента в регионе ведет к временным и финансовым затратам как работодателей, так и иностранных граждан.

Закон вступит в силу 1 сентября 2025 года.