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В Москве вводят штрафы для таксистов без аттестации на знание правил работы

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Мосгордума приняла закон о штрафах в 5 тысяч рублей для водителей такси, которые не прошли обязательную аттестацию на знание правил работы. Закон меняет городской КоАП.

"Чтобы дисциплинировать нарушителей, в кодекс об административных правонарушениях Москвы внесена новая статья - за отсутствие аттестации теперь будет назначаться штраф в размере 5 тысяч рублей. Следить за исполнением будет Московская административная дорожная инспекция", - написал спикер Мосгордумы Алексей Шапошников в своем телеграм-канале.

"Управление легковым такси водителем, не прошедшим в установленном нормативным правовым актом города Москвы порядке аттестацию на знание расположения на территории города Москвы объектов транспортной инфраструктуры, объектов культурного наследия, медицинских организаций, объектов образования, объектов спорта, объектов, занимаемых органами государственной власти и органами местного самоуправления, а также путей подъезда к ним, действий в чрезвычайной ситуации, правил перевозки пассажиров и багажа легковым такси, - влечет наложение административного штрафа в размере 5 тысяч рублей", - говорится в документе.

С 1 марта аттестация стала обязательной для таксистов в Москве и Подмосковье. Водители могут сдать тест в любой удобный день онлайн - через систему КИС "АРТ" - и очно - в аттестационном центре. Аттестация проверяет знания, которые являются обязательными для приема на работу по закону о такси.

Замруководителя департамента транспорта Москвы Владимир Макаров уточнил, что "более 160 тысяч прошли аттестацию, за одну аттестацию порядка 80% сдает, 20% - не сдавших". "Не прошли аттестацию чуть более 3 тысяч людей, это те, которые пришли сдать, попробовали один, два, три раза и больше к нам пока не вернулись. Мы понимаем, что на дорогах Москвы (...) работают водители, которые аттестацию не прошли", - заявил он.

Алексей Шапошников Подмосковье Мосгордума Москва Владимир Макаров
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