Аэропорт "Жуковский" вслед за "Домодедово" возобновил работу после ограничений

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Аэропорт "Жуковский" вслед за аэропортом "Домодедово" возобновил работу после вводившихся Росавиацией ограничений, сообщило ведомство.

Ограничения в "Жуковском были сняты в 11:42, в "Домодедово" - в 11:02, они вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил ранее в четверг об отражении силами ПВО Минобороны атаки нескольких беспилотников, летевших на город.