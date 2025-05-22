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Аэропорт "Жуковский" вслед за "Домодедово" возобновил работу после ограничений

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Аэропорт "Жуковский" вслед за аэропортом "Домодедово" возобновил работу после вводившихся Росавиацией ограничений, сообщило ведомство.

МоскваСобянин сообщил об отражении атаки еще трех БПЛА, летевших на МосквуЧитать подробнее

Ограничения в "Жуковском были сняты в 11:42, в "Домодедово" - в 11:02, они вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил ранее в четверг об отражении силами ПВО Минобороны атаки нескольких беспилотников, летевших на город.

Жуковский Москва Подмосковье
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