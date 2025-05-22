Поиск

Собянин сообщил об отражении атаки еще трех БПЛА, летевших на Москву

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО Минобороны отразили атаку еще трех беспилотников, летевших на город.

"ПВО Минобороны продолжает отражать атаки вражеских беспилотников. Уничтожено три БПЛА, летевших на Москву", - написал он в телеграм-канале. Ранее в четверг мэр сообщил об отражении атаки двух беспилотников.

Как сообщал ранее Собянин, за прошедшую ночь в Московском регионе были нейтрализованы 26 беспилотников, летевших в направлении Москвы. Минобороны позднее сообщило, что за ночь над десятью российскими регионами было уничтожено 105 дронов, в том числе 35 - над столичным регионом.

Минобороны ПВО Сергей Собянин Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В "Домодедово" отменили ограничения на взлеты и посадки

Собянин сообщил, что сбиты еще два БПЛА, летевшие на Москву

Отражена атака 17-го и 18-го по счету беспилотников, летевших на Москву

Собянин сообщил об уничтожении 16-го по счету дрона, летевшего на Москву дрона

Отражена атака еще семи летевших на Москву беспилотников

Уничтожены ещё три летевших на Москву беспилотника

Собянин сообщил об уничтожении еще одного летевшего на Москву дрона

Собянин сообщил об уничтожении еще одного летевшего на Москву дрона

Работа аэропортов "Домодедово" и "Жуковский" ограничена второй раз за сутки

Работа аэропортов "Домодедово" и "Жуковский" ограничена второй раз за сутки

"Шереметьево", "Домодедово" и "Жуковский" возобновили работу после ограничений

СФ одобрил закон об учете мигрантов в Московском регионе через мобильное приложение

СФ одобрил закон об учете мигрантов в Московском регионе через мобильное приложение
Хроники событий
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе406 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2268 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6407 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России79 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости388 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов210 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });