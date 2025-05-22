Собянин сообщил об отражении атаки еще трех БПЛА, летевших на Москву

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО Минобороны отразили атаку еще трех беспилотников, летевших на город.

"ПВО Минобороны продолжает отражать атаки вражеских беспилотников. Уничтожено три БПЛА, летевших на Москву", - написал он в телеграм-канале. Ранее в четверг мэр сообщил об отражении атаки двух беспилотников.

Как сообщал ранее Собянин, за прошедшую ночь в Московском регионе были нейтрализованы 26 беспилотников, летевших в направлении Москвы. Минобороны позднее сообщило, что за ночь над десятью российскими регионами было уничтожено 105 дронов, в том числе 35 - над столичным регионом.