Поиск

В Москве 8 июня Бульварное кольцо частично перекроют для фестиваля ходьбы и бега

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - В Москве 8 июня Бульварное кольцо частично закроют для транспорта для фестиваля ходьбы и бега "10 000 шагов", сообщил городской Департамент транспорта.

С 00:01 8 июня до 05:00 9 июня будет закрыто движение на Гоголевском бульваре (внутренняя сторона) от улицы Волхонка до улицы Знаменка; Никитском бульваре (внутренняя сторона) от дома 12 по Новинскому бульвару до Большой Никитской улицы; Тверском бульваре (внутренняя сторона) от Большой Никитской улицы до Тверской улицы; Страстном бульваре (внутренняя сторона) от Нарышкинского проезда до улицы Петровка и Петровском бульваре (внутренняя сторона) от улицы Петровка до Крапивенского переулка.

Не будет движения на Рождественском бульваре (внутренняя сторона) от улицы Рождественка до улицы Большая Лубянка; Сретенском бульваре (внутренняя сторона) от улицы Большая Лубянка до Фролова переулка, а также на Чистопрудном бульваре (внутренняя сторона) от Мясницкой улицы до дома 12, корпус 2 по Чистопрудному бульвару.

7 июня с 00:01 до окончания мероприятия на участках перекрытий будет запрещена парковка.

Во время фестиваля "10 000 шагов" 8 июня трамваи не будут ходить между Павелецким вокзалом и метро "Чистые пруды". В этот день трамваи поедут по измененным маршрутам: А - от МЦД Калитники через метро "Пролетарская" до МЦК Дубровка; 3 - от метро "Чертановская" через Павелецкий вокзал до метро "Пролетарская"; 39 - от метро "Университет" через Павелецкий вокзал до метро "Пролетарская".

"Вместо трамваев пользуйтесь автобусом 913 - маршрут будет продлен от метро "Павелецкая" по трамвайным путям до Воронцова Поля. Пользуйтесь метро до "Новокузнецкой" и "Чистых прудов", - рекомендуют в мэрии.

Лубянка Дубровка Москва Бульварное кольцо
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Прокуратура Москвы сообщила о схеме мошенничества через просьбу перезвонить

В Москве на участке внешней стороны ТТК скорость ограничат до 60 км/ч из-за частых аварий

Топливо на московских АЗС в мае подорожало незначительно

Топливо на московских АЗС в мае подорожало незначительно

Власти Москвы предложили заменить монорельс на парковое пространство

Власти Москвы предложили заменить монорельс на парковое пространство

Гроза и дождь ожидаются в Москве в воскресенье

Гроза и дождь ожидаются в Москве в воскресенье

В подмосковном Красногорске горит ангар на площади 4 тыс. кв.м

В Москве предотвращен теракт, который готовился по заданию украинских спецслужб

Роспотребнадзор разрешил купаться в семи зонах отдыха в Москве

Мособлдума предложила запретить во всей России аборты вне стационара

Мособлдума предложила запретить во всей России аборты вне стационара

Обломки БПЛА упали на проспекте Вернадского в Москве

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6493 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области35 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области10 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости390 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2284 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России79 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });