В Москве 8 июня Бульварное кольцо частично перекроют для фестиваля ходьбы и бега

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - В Москве 8 июня Бульварное кольцо частично закроют для транспорта для фестиваля ходьбы и бега "10 000 шагов", сообщил городской Департамент транспорта.

С 00:01 8 июня до 05:00 9 июня будет закрыто движение на Гоголевском бульваре (внутренняя сторона) от улицы Волхонка до улицы Знаменка; Никитском бульваре (внутренняя сторона) от дома 12 по Новинскому бульвару до Большой Никитской улицы; Тверском бульваре (внутренняя сторона) от Большой Никитской улицы до Тверской улицы; Страстном бульваре (внутренняя сторона) от Нарышкинского проезда до улицы Петровка и Петровском бульваре (внутренняя сторона) от улицы Петровка до Крапивенского переулка.

Не будет движения на Рождественском бульваре (внутренняя сторона) от улицы Рождественка до улицы Большая Лубянка; Сретенском бульваре (внутренняя сторона) от улицы Большая Лубянка до Фролова переулка, а также на Чистопрудном бульваре (внутренняя сторона) от Мясницкой улицы до дома 12, корпус 2 по Чистопрудному бульвару.

7 июня с 00:01 до окончания мероприятия на участках перекрытий будет запрещена парковка.

Во время фестиваля "10 000 шагов" 8 июня трамваи не будут ходить между Павелецким вокзалом и метро "Чистые пруды". В этот день трамваи поедут по измененным маршрутам: А - от МЦД Калитники через метро "Пролетарская" до МЦК Дубровка; 3 - от метро "Чертановская" через Павелецкий вокзал до метро "Пролетарская"; 39 - от метро "Университет" через Павелецкий вокзал до метро "Пролетарская".

"Вместо трамваев пользуйтесь автобусом 913 - маршрут будет продлен от метро "Павелецкая" по трамвайным путям до Воронцова Поля. Пользуйтесь метро до "Новокузнецкой" и "Чистых прудов", - рекомендуют в мэрии.