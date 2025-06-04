Московский выпускной на ВДНХ соберет 55 артистов и рекордные 45 тысяч гостей

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - В ночь на 28 июня пройдет главный праздник для московских школьников - выпускной, впервые площадкой для него станет ВДНХ; мероприятие объединит свыше 45 тысяч выпускников, родителей и педагогов, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Московский выпускной - это не просто праздник, а важный рубеж для десятков тысяч ребят, которые делают первый шаг во взрослую жизнь. В этом году он будет рекордным: для ребят выступят более 55 артистов, которых они выбирали сами, а число гостей превысит 45 тысяч", - сказала Ракова журналистам в среду.

По ее словам, главной площадкой станет один из важных символов Москвы - ВДНХ. "На территории разместится целая вселенная с шоу, играми и интерактивом. Выпускники смогут попробовать свои силы в музыке и искусстве, посетить экскурсии в павильонах ВДНХ, сразиться в танце, поучаствовать в сайкл-тренировках и многом другом. Уверена, каждый почувствует, что праздник сделан именно для него - с учетом его интересов", - отметила заммэра.

Ракова уточнила, в этом году городской выпускной пройдет под темой "Код поколения". Каждая площадка мероприятия раскрывает важные ценности современных выпускников - стремление к самовыражению, увлеченность технологиями, любовь к творчеству и интерес к осознанному выбору профессии. В частности, выпускников ждет более 15 площадок по интересам.

Традиционно главных звезд вечера - выпускников - будут встречать на красной ковровой дорожке.

Участники также смогут посетить иммерсивное шоу. Для всех гостей выпускного проведут ночные экскурсии в павильонах ВДНХ. До 03:00 можно будет бесплатно посетить сразу несколько музеев. Развлекательные активности закончат работу в 04:00. Их сменят дискотеки на главной и танцевальной сцене, которые завершатся в шесть утра.