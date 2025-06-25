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Движение ограничат в центре Москвы 28-29 июня из-за Всероссийского выпускного бала

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Движение на ряде улиц в центре Москвы будет ограничено 28 и 29 июня из-за проведения Всероссийского выпускного бала, сообщили в столичном департаменте транспорта.

"В связи с проведением Всероссийского выпускного бала 28 и 29 июня будет временно закрыто движение на улицах в Центральном административном округе", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале департамента в среду.

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В частности, движение закроют с 8:00 28 июня до 7:00 29 июня на улице Ильинке от Старой площади до Красной площади и в проезде от улицы Ильинки до улицы Варварки в районе дома 5 по Красной площади.

Кроме того, будет запрещена парковка 28 июня с 00:01 до окончания мероприятия на участке улицы Ильинки от Новой площади до Красной площади.

28 июня с 15:00 до 19:30 для транспорта также будет закрыто движение по первой крайней правой полосе на участке Моховой улицы от дома 1 до дома 11, стр. 1.

Дептранс рекомендует строить маршрут заранее с учетом временных ограничений.


Москва
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