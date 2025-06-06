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В Москве отреставрируют дом архитектора Матвея Казакова

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - В центре Москвы отреставрируют дом и школу архитектора Матвея Казакова в Малом Златоустинском переулке, сообщили в пресс-службе публично-правовой компании "Единый заказчик в сфере строительства".

"Специалистам подрядной организации предстоит выполнить работы по реконструкции объекта с элементами реставрации и приспособить здание для современного пользования", - рассказали в компании.

Разрешение на проведение первого этапа противоаварийных мероприятий на объекте было получено в мае 2025 года.

Скоро строители приступят к расчистке территории от обрушившихся конструкций здания. Будут проведены работы по разбору завалов (обрушенных перекрытий, штукатурного раствора, конструктивных элементов лестничных маршей и др.), а также оставшихся элементов оконных и дверных проемов.

Трехэтажное каменное здание возведено под руководством архитектора Матвея Казакова на пересечении Большого и Малого Златоустинских переулков в конце XVIII века. В прошлом здание использовалось для размещения архитектурной школы.

Малый Златоустинский переулок Москва Матвей Казаков
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