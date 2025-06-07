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Около 44 тыс. школьников Москвы обучались в 2025 г. в предпрофессиональных классах

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин подвел итоги обучения в предпрофессиональных классах в 2025 году.

"Ребята осваивали программы по единому стандарту "школа - колледж - вуз - индустриальный партнер", внедренному в 2023 году", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

Собянин сообщил, что для знакомства со специальностями для школьников организовали более 2 тыс. экскурсий в больницы, поликлиники, подстанции скорой помощи, высокотехнологичные производства, редакции СМИ и ИТ-компании, свыше 450 встреч с экспертами из разных сфер, больше 420 бизнес-тренингов и семинаров.

Ученики также работали над проектами и исследованиями на базе 53 вузов и научных организаций. Разработки были представлены на олимпиадах и конкурсах, часть проектов стали победителями, добавил мэр.

Кроме того, почти 24 тысячи десятиклассников освоили профессию в 42 столичных колледжах - от чертежника-конструктора до младшей медсестры по уходу за больными, сообщил Собянин.

Москва Сергей Собянин
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