В мэрии Москвы отметили десятикратный рост числа желающих поступить в колледжи

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - В Москве за первые дни приемной кампании в колледжи подано в 10 раз больше заявлений, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила заммэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Ведущие компании столицы заинтересованы в наших выпускниках. Абитуриенты, в ответ на растущий спрос и повышение престижа СПО, все чаще осознанно выбирают городские колледжи как путь к гарантированному трудоустройству. Только за первые дни приемной кампании мы получили и обработали более 25 тысяч поступивших заявок. Это в десять раз больше, чем за аналогичный период прошлого года", - сказала она журналистам.

Она напомнила, что в 2025 году для абитуриентов девятых классов доступно рекордное количество бюджетных мест - 43 тысячи.

"Особое внимание уделено тем направлениям, которые востребованы в мегаполисе: это IT, медицина, транспорт, сфера гостеприимства, педагогика, правоохранительная деятельность и другие профессии, дающие реальную возможность быстро выйти на рынок труда и построить карьеру", - добавила заммэра.

На настоящий момент у колледжей Москвы более 3,8 тысячи компаний-партнеров. Среди них крупные промышленные предприятия, девелоперы, научно-исследовательские институты. Для студентов компании предоставляют оплачиваемые практики, повышенную стипендию для отличников и гарантированное трудоустройство.

Прием заявлений в колледжи стартовал 26 июня и продлится до 26 июля для столичных выпускников девятых классов. Для выпускников прошлых лет, одиннадцатиклассников и иногородних абитуриентов он завершится 15 августа. На специальности, где предусмотрены вступительные испытания, заявления принимают до 10 августа.

Подать заявление можно дистанционно на портале мэра и правительства Москвы на пять специальностей в одном или нескольких колледжах одновременно.