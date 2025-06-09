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До 54 мм осадков выпало в московском регионе в воскресенье

До 54 мм осадков выпало в московском регионе в воскресенье
Фото: Александр Патрин/ТАСС

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - В воскресенье в московском регионе выпало от 4 до 54 мм осадков, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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"Вчера осадки были очень существенные. В разных районах, поскольку все-таки летние осадки - пятнистые. Поэтому, вот скажем, в Шереметьево выпало всего-навсего вчера 4 мм осадков, совсем немного. В Домодедово - 7 мм, а во Внуково - 54 мм. Это характеристика летних осадков", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что в районе станции Балчуг в Москве вчера было зарегистрировано 9 мм осадков, в Тушино - 9 мм, а на станции ВДНХ - 11 мм. В Подмосковье на станции Немчиновка зарегистрировано 18 мм осадков, в Павловском Посаде - 10 мм.

В отдельных районах также наблюдался град.

Согласно прогнозу, осадки ожидаются в Москве и Подмосковье в понедельник. На востоке области может пройти град, уточнил Вильфанд.

Средняя месячная норма осадков в июне, согласно информации на сайте Гидрометцентра России, составляет 77 мм.

Подмосковье Роман Вильфанд Москва
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