"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Москве и области из-за грозы и града

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - В Москве и Московской области в понедельник объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за дождя, грозы и града, следует из данных Гидрометцентра России.

Согласно прогностической карте, в Москве и Подмосковье в период до 21:00 ожидается кратковременный дождь, местами ливень и гроза, в отдельных районах град. При грозе возможно шквалистое усиление ветра до 17 м/с.

"Желтый" уровень погодной опасности означает, что погода потенциально опасна.