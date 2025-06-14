Дождь с грозой продлится в Москве до конца дня

Фото: Александр Патрин/ТАСС

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Столичный департамент транспорта призвал автомобилистов соблюдать дистанцию и скоростной режим из-за непогоды в Москве.

По его данным, в столице местами идет дождь. "​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​По прогнозу синоптиков, до конца дня в Москве продлится дождь с грозой", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале департамента.

Водителей попросили избегать резких маневров и не отвлекаться на телефон во время движения.

В свою очередь, в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы уточнили, что "в ближайшие часы и до конца дня в столице ожидаются дождь, сильный ветер с порывами до 15 м/с, местами гроза".

"Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. На улицах города дежурят бригады и спецтехника ГУП "Мосводосток", - добавили в ведомстве.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил "Интерфаксу", что температура в начале следующей недели повысится до плюс 24 градусов, однако во второй половине недели вновь похолодает, возвращения жары, которая была в начале июня, ждать до конца недели не стоит.