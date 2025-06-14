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Жаркая погода в России прогнозируется только на юго-западе Сибири

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Единственным регионом, где в выходные и на следующей неделе будет жаркая погода, станет юго-запад Сибири, а именно Алтайский край и Новосибирская область, жаркая погода на Урале сохранится до вторника, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Единственный регион, где в течение выходных и на следующей неделе будет жаркая погода, это юго-запад Сибирского федерального округа. В Алтайском крае, в Новосибирской области аномалии температуры будут превышать 7 градусов - там аномально жаркая погода выше плюс 30 градусов", - сказал Вильфанд.

Жаркая погода в выходные сохранится на Урале.

"На Урале в течение выходных температура около 30 градусов", - уточнил глава Гидрометцентра.

Однако, на фоне высокой‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌ температуры из-за сильного прогрева воздуха прогнозируются сильные ливневые дожди, гроза, крупный град, ветер до 25 м/с и более. Но, начиная со вторника, на Урале прогнозируется понижение температуры на 7-9 градусов.

"Довольно-таки теплая погода, но неспокойная" ожидается в регионах Дальнего Востока, а именно в Приморском и Хабаровском краях, где будет происходить "заброс тепла", сообщил Вильфанд. Это приведет к тому, что в Приморском крае прогнозируются сильные дожди, а в Хабаровском крае - ливневый дождь с грозой. Также ливень, гроза, ветер до 20 м/с будут на северо-востоке Якутии.

По словам метеоролога, резкое понижение температуры прогнозируется в ближайшие дни в Якутии, где была очень жаркая погода, и в Магаданской области, "там на 6-8 градусов температура будет ниже нормы".

Сибирь Урал Дальний Восток погода прогноз
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