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Похолодание и сильные осадки ожидаются на юге европейской части России

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Понижение температуры более чем на 10 градусов произойдет в южных регионах европейской части России, все это приведет к ухудшению погоды - сильным осадкам, грозе, граду и усилению ветра, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Будет понижаться температура и в черноземной зоне, и на юге европейской России. По сравнению с плюс 36 - плюс 38 градусами, которые были в начале этой недели, конечно температура понизится больше, чем на 10 градусов. Это касается Краснодарского края и Крыма. Она будет в диапазоне 23-25 градусов", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что такая температура будет ниже нормы на 2-3 градуса.

Заметно понижение температуры скажется на регионах Северного Кавказа. В Ставрополье в субботу, воскресенье и понедельник ожидаются опасные явления, "которы‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌е будут заключаться в комплексе таких вот метеорологических факторов, каждый из которых не достигнет опасного явления, но в комплексе они представляют опасность".

Так, там прогнозируется сильный дождь в виде ливня, гроза, град и ветер в диапазоне 20-25 м/с. Аналогичная ситуация в Карачаево-Черкесии - сильный дождь в виде сильного ливня, гроза, град, ветер до 25 м/с, на реках подъем уровня воды с достижением неблагоприятных отметок.

В Калмыкии прогнозируются сильный дождь, ветер до 20 м/с. В Крыму 14 и 15 июня прогнозируются сильный дождь с грозой и ветром до 17 м/с.

Понижение температуры скажется и на регионах Приволжского федерального округа, где в Татарстане пройдет сильный дождь, гроза, град, ветер до 23 м/с. Аналогичная ситуация в Башкортостане, где пройдут дождь, ливень, крупный град, ветер до 26 м/с и гроза.

Гидрометцентр Роман Вильфанд европейская часть России погода прогноз
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