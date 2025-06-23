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Температура в Москве в течение недели будет на 2-4 градуса ниже нормы

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - В течение следующей недели в Москве и Подмосковье прогнозируется температура на 2-4 градуса ниже нормы, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Если говорить о Москве, то температуры, конечно, невысокие. Примерно на 2-4 градуса ниже нормы в течение недели", - сказал Вильфанд.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, 23 июня, в понедельник, в Москве ночью плюс 9 - плюс 11 и небольшой, местами умеренный дождь. Днем облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, температура в Москве плюс 18- плюс 20, по области плюс 16 - плюс 21. Во вторник, 24 июня, ночью переменная облачность, без осадков, температура в Москве плюс 7 - плюс 9 градусов, по области плюс 5 - плюс 10, днем облачно с прояснениями, кратковременный дождь, температура в Москве плюс 21 - плюс 23, по области плюс 18 - плюс 23, также прогнозируется ветер 5-10 м/с, местами с порывами до 15 м/с.

В среду, 25 июня, ночью местами ожидается небольшой дождь, температура в Москве плюс 10 - плюс 12, по области плюс 8 - плюс 13. Днем кратковременный дождь, температура в Москве плюс 18 - плюс 20, по области плюс 16 - плюс 21. В четверг, 26 июня, в Москве и Подмосковье прогнозируется небольшой дождь. Температура ночью плюс 9 - плюс 14, днем плюс 15 - плюс 20. В пятницу, 27 июня, ночью ожидается небольшой дождь, температура плюс 9 - плюс 14, днем без осадков, плюс 16 - плюс 21, добавил синоптик.

Роман Вильфанд Гидрометцентр Подмосковье Москва
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