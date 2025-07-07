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Охранник платной стоянки в Москве скончался после наезда машины каршеринга

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Пользователь каршеринга совершил наезд на охранника платной стоянки в Москве, от полученных травм тот скончался, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в понедельник.

"Предварительно установлено, что водитель автомобиля каршеринга пытался выехать с платной парковки на Волгоградском проспекте. Он не захотел оплачивать парковочное место и в ходе словесного конфликта с мужчиной, который осуществлял пропускной режим, наехал на него. После этого нарушитель скрылся с места происшествия", - сказала Волк.

По ее словам, охранник был доставлен в медицинское учреждение, где впоследствии скончался.

Сотрудники Госавтоинспекции задержали подозреваемого менее чем за час, им оказался 21-летний житель столицы, он доставлен в отдел полиции по Южнопортовому району Москвы для дальнейшего разбирательства.

По факту происшествия проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение в соответствии с законами, добавила представитель МВД.

Москва
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